Jong Ajax komt niet tot scoren en verliest thuis van TOP Oss

De bezoekers namen in de eerste helft het initiatief. Ajax had weliswaar het meeste balbezit, maar Oss lostte de schoten via oud-Volendammer Dennis van der Heijden. De aanvaller was in de openingsfase de gevaarlijkste man aan de zijde van Oss.

Jong Ajax is in principe al uitgevoetbald voor dit seizoen. De Amsterdammers staan op de veertiende plaats en spelen geen rol van betekenis meer. De play-offs lijken voor TOP Oss een moeilijk verhaal, maar de Brabanders wonnen begin deze week wel van FC Volendam (2-0).

Na twintig minuten kwam Jong Ajax meer in de buurt van het doel van doelman Geens. Op aangeven van Ekkelenkamp was Ünüvar in kansrijke positie, maar zijn lobje ging net naast. Een minuut later probeerde Ekkelenkamp het zelf, maar Geens bracht redding. Richting de rust vielen weinig doelpogingen te noteren, op een kans voor Remans na.

Enige treffer

Vlak na rust kwamen de bezoekers op voorsprong via Sanches, die op aangeven van Van der Heijden de 0-1 maakte. Twee minuten later leek Van der Heijden de score te verdubbelen, maar zijn schot ging rakelings langs de kruising. Jong Ajax zocht via Ünüvar naar de gelijkmaker, maar echte grote kansen bleven uit. In de slotfase probeerden Fitz-Jim en Douglas het, maar hun pogingen eindigden niet tussen de palen.

Opstelling Jong Ajax: Reiziger; Regeer, Kasanwirjo, Llansana (Musampa/61), Douglas, Q. Timber (Van Gelderen/61), Taylor, Ekkelenkamp (Fitz-Jim/61); Martha, Hansen (Giovanni/73), Ünüvar (Mendez/79(

Opstelling TOP Oss: Geens; David (Pique/31), Lammers, Van den Herik, Fleuren; Sanches, Kaak, Rommens; Remans (Mathieu/81), Van der Heijden, Milts (Rommens/68).