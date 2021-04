Halsema over coronabesmettingen: "Komende weken worden spannend"

Het aantal coronabesmettingen in de regio Amsterdam lijkt te stabiliseren, maar de druk op de ziekenhuizen is zeer hoog en neemt nog steeds toe. Dat schrijft burgemeester Femke Halsema in een brief aan de gemeenteraad.

Het aantal Covid-patiënten op de Intensive Care is de afgelopen tijd langzaam maar zeker omhoog gegaan. Voor de kliniek geldt dat het aantal Covid-patiënten telkens verschilt. De meeste ziekenhuizen in de regio hebben de planbare zorg afgeschaald, in sommige ziekenhuizen geldt dit ook voor een deel van de niet-planbare zorg.

Crisiszorgscenario

De zorginstellingen hebben zich de afgelopen periode voorbereid op een mogelijk crisiszorgscenario. "Dit is een scenario waarin de zorg zo overbelast is dat de toegang tot de zorg in het gedrang komt", schrijft Halsema. Ook onder meer politie en handhaving hebben gekeken wat zo'n scenario voor hen zou betekenen.

"Maar ik verwacht dat we er met elkaar voor kunnen zorgen dat het "zwarte" crisiszorg-scenario ons bespaard blijft", stelt Halsema. "Het is geruststellend dat de voorspelde derde golf minder hoog lijkt te worden dan eerder gedacht, maar we moeten waakzaam en voorzichtig blijven."

Maatregelen versoepeld

Dat zal volgens haar nog even zo blijven. "De komende weken worden spannend. Het wordt beter weer, en als de cijfers het toelaten zullen een aantal maatregelen worden versoepeld." Ze schrijft dat inwoners er naar snakken om meer naar buiten te kunnen, op een terras te kunnen zitten en veilig uit te kunnen gaan.

"Steeds meer mensen zijn gevaccineerd, en door de opmars van sneltesten komen er steeds meer mogelijkheden voor culturele en sportieve activiteiten en evenementen", schrijft Halsema. "Laten we hopen, maar er ook met elkaar voor zorgen, dat we echt een nieuwe fase in kunnen. Dat stad en regio snel weer echt open kunnen."

Testuitslagen

Het aantal positieve testuitslagen is vorige week met 4 procent gedaald ten opzichte van de week daarvoor. Er is een toename van het aantal besmettingen te zien in de leeftijdscategorie 19- tot 30-jarigen. Dat is ook de leeftijdscategorie met de meeste positieve meldingen.

Afgelopen week heeft de GGD 10.552 vaccinaties gezet. In totaal zijn er tot 8 april ruim 76.000 inwoners van de regio Amsterdam, die naast de stad ook bestaat Amstelveen, Diemen, Aalsmeer, Ouder-Amstel en Uithoorn, gevaccineerd. Daardoor zou het aantal besmettingen onder 80-plussers inmiddels zeer laag zijn