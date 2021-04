Kira Toussaint zwemt olympische limiet op 200 meter

Toussaint was al zeker van deelname aan de Spelen. Eerder plaatste ze zich al op de 100 meter rugslag.

Ook Arno Kamminga kwam in actie in Eindhoven. De zwemmer van het Amsterdamse NTC bleef in de series van de 50 meter schoolslag met 26,89 net boven zijn Nederlands record (26,88). De 50 meter is geen olympische afstand. Op de 100 en 200 meter wist Kamminga zich wel al te kwalificeren.