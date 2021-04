Hagedissen terug bij het Leidseplein: "Het is goed dat ze er weer zijn"

"Hier behoren ze langzamerhand, het hoort een beetje bij Amsterdam. Het is goed dat ze weer terug zijn", zegt kunstenaar Hans van Houwelingen. Van Houwelingen maakte de originele beelden die al op het plein stonden sinds 1994. "Een heleboel moesten gerestaureerd worden, hier en daar miste er een stuk staart of teen."

"Ik wilde destijds iets doen waar je ook wat aan hebt als je stomdronken uit de kroeg komt", vertelt Hans. "Dit is echt het Leidseplein, het is het uitgaansgebied. Iedereen wordt hier stoned of dronken, dan kom je 's nachts uit de kroeg en dan moet het ook nog iets doen."