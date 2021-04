Dieren van kinderboerderij 'de Woid' zijn geliefd op het doek

Harry de Haan, Kees Konijn en konijnenduo Ted & Thijs zijn de trots van kinderboerderij 'de Woid'. De dieren komen voor in reclames, in tijdschriften en zijn zelfs te zien in het RTL4-programma Chantal blijft Slapen. Ook deden de kippen mee in een video van Ladies Night op Net5 en de onlangs overleden Vlaamse reus speelt een rol in de nog te verschijnen film Zwaar Verliefd 2.

Sinds kort is er nog een dier toegevoegd aan die lijst: Edward de Eend. Hij speelt een glansrol in een reclame met schaatster Irene Schouten. "Ik denk dat hij een hele drukke tijd tegemoet gaat", lacht vrijwilliger Jan Sinnige. "Alle mensen gaan zeggen 'hey, wie is Edward?'. Nou dit is Edward!" De lijst met celebrities is lang bij kinderboerderij 'de Woid', waar ook dieren worden opgevangen die hun tv-carrière achter de rug hebben. Zo komen de Indonesische loopeenden uit het gestopte televisieprogramma Utopia. Dat de dieren zo geliefd zijn in 'medialand' komt volgens Sinnige omdat ze genoeg aandacht krijgen. "Wij leven op korte voet met de dieren. Wij pakken en knuffelen ze weleens. Je hebt het zelf gezien, ze 'benne' heel mak!"