Indian Summer Festival gaat ook dit jaar niet door

Het lag al een beetje in de lijn der verwachting, maar ook dit jaar gaat het Indian Summer Festival in recreatiegebied Geestmerambacht niet door. Het muziekfestival zou op zaterdag 26 juni plaatsvinden, maar dat komt vanwege de coronacrisis te vroeg.

Er is nog uitgebreid onderzocht om het festival te verplaatsen naar een andere datum in de zomer. "Helaas bleek het niet mogelijk om een vervangende datum te vinden", schrijft de organisatie op hun website.

"Daarom hebben we na lang beraad de moeilijke beslissing moeten nemen om deze editie van Indian Summer Festival niet door te laten gaan."

Alle tickets die gekocht zijn blijven geldig voor het festival dat volgend jaar op 25 juni wordt georganiseerd. Bezoekers die op die datum niet kunnen, krijgen hun geld terug. "Wij hebben nu al ontzettende knaldrang om met jullie dan eindelijk in alle vrijheid te feesten", aldus de organisatie.

De line-up van het festival wordt wel anders. Het programma van dit jaar schuift niet automatisch door naar de volgende editie. "Achter de schermen zijn we al druk bezig met het opzetten van een fantastisch mooie editie voor 2022. En we weten het zeker: We’ll be back, stronger than ever!"