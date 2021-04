Saskia staat in bloemenwinkel als auto tegen pui ramt: "Engeltje op mijn schouder"

De schade is enorm en het glas ligt overal op de stoep. Saskia van Baars staat buiten op de Raadhuisstraat in Heemstede nog bij te komen van de schrik. Rond half twaalf ramt een automobilist tegen de pui van haar bloemenwinkel aan. Op dat moment is ze samen met haar nicht in de winkel aan het werk. "Ik heb echt een engeltje op mijn schouder gehad."

"Het gebeurde allemaal in een flits." Saskia denkt eerst aan een aanslag op haar zaak, maar dat blijkt al snel niet het geval te zijn. De automobilist wilde uitparkeren en is bij het wegrijden vermoedelijk onwel geworden. Hij ramt eerst een geparkeerde auto. "Daar zat een ouder echtpaar in. Die meneer stond op het punt van uitstappen, dus die is ook maar net de dans ontsprongen." Daarna ramt de bestuurder de pui van de bloemenwinkel en komt tot stilstand.

De bestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken en meegenomen naar het ziekenhuis. Volgens Saskia was ook hij erg ontdaan over wat er was gebeurd. Zelf moet ze haar klanten weer helpen, maar ze kan haar hoofd er maar moeilijk bijhouden. "De schade is enorm. Het is een houten kiosk, al minimaal vijftig jaar oud. Het is heel jammer. In deze coronatijd, met al die andere 'shit-toestanden', is het wel heel vervelend dat dit er ook allemaal nog bijkomt."