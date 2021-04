'Rutte rot op of kogel door je kop', levert Hilversummer 500 euro boete op

De Hilversummer die eerder dit jaar bij de demonstratie tegen de lockdown werd opgepakt moet een boete van 500 euro betalen voor bedreigingen aan het adres van demissionair premier Mark Rutte. Dat heeft de politierechter bepaald. De 52-jarige man had een doek aan zijn jas gespeld met daarop 'Kabinet Rutte rot op. En die andere frikandel. Of een kogel door je kop.'

Begin januari moest de Hilversummer met de politie mee, aan het begin van een demonstratie tijdens de lockdown. Die demonstratie moest hij dus missen, maar de bedreiging op zijn jas maakte blijvende indruk. Ook op het OM: "Iedereen is vrij zijn of haar mening te laten horen, maar bedreigingen worden niet geaccepteerd."

Destijds verdacht de politie hem van dreiging, de rechter heeft dus bepaald dat dat inderdaad zo is. Een woordvoerder van de rechtbank Midden-Nederland laat weten dat de rechter bij het oordeel altijd kijkt naar de omstandigheden van de verdachte, en de situatie van een zaak.

"De rechter kijkt altijd per zaak welke straf passend is", zegt hij daarover. Voor deze tegenstander van Rutte is dat dus het ophoesten van een paar honderd euro.