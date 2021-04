Eigenaar afgebrande schuur boos over onduidelijkheid gemeente

Christiaan Koenis, de eigenaar van een melkveehouderij en loonbedrijf in Hoogwoud, is boos op de gemeente Opmeer. Eind juli vorig jaar brandde zijn schuur af en wilde hij een nieuwe, grotere schuur terugbouwen. In eerste instantie stond de gemeente daar positief tegenover, maar nu is zijn aanvraag toch afgewezen.

Al op 15 september vorig jaar diende Koenis de nieuwe aanvraag in voor een grotere schuur en daarmee een verbreding van het bouwblok op zijn terrein. Deze aanvraag liep al voor de brand en was bijna afgerond op het moment van de brand. De gemeente bleek positief over zijn plan.

Toch bleek het daarna erg lastig om contact met de gemeente te krijgen. Tot eind januari, wanneer door de gemeente gezegd wordt dat ze binnen drie weken een uitslag willen geven. En weer volgt daarna een periode van onbeantwoorde mails en terugbelverzoeken.

Vorige week kreeg Koenis uiteindelijk toch een ambtenaar van de gemeente aan de lijn. Die vertelde hem dat zijn aanvraag is afgewezen, omdat de gemeente bang is dat er bezwaren zullen komen uit de omgeving.

Commissievergadering

Tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte van 23 maart heeft commissielid Co Schipper (VVD) vragen hierover gesteld aan wethouder Herman ter Veen. Ter Veen antwoordt hierop: “Zijn plan is qua bestemmingsplan waarschijnlijk wel mogelijk. Maar hij gaat behoorlijk wat bezwaren krijgen. Dat willen we voor zijn en met hem meedenken. We hebben hem een andere oplossing voorgelegd om te kijken of dat ook voor hem mogelijk is om de procedure zo kort mogelijk te houden. Kortom, we zijn in dialoog met de heer Koenis. Het plan is bekeken en er ligt een voorstel klaar. En als de heer Koenis akkoord gaat met ons plan, dan kan er haast gemaakt worden. Wil de heer Koenis zijn eigen plan hanteren, dan gaan we dat beoordelen. En dan kunnen er veel bezwaren komen.”

Koenis zelf ontkent dat in alle toonaarden. Volgens hem is er geen ander plan gepresenteerd, behalve de suggestie van Dekker dat hij bouwt binnen het huidige bouwblok.

Vervolgafspraak

De gemeente was vanmiddag niet bereikbaar voor commentaar en zal maandag komen met een reactie. Wel heeft wethouder Ter Veen vanmiddag gereageerd onder het Facebookbericht van Koenis, waar ook de video van de commissvergadering staat. Daarin laat hij weten dat er een vervolgafspraak is gemaakt met de zaakwaarnemer van Koenis.