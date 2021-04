OLVG ziet steeds meer patiënten na mislukte cosmetische ingreep in het buitenland

Plastisch chirurgen van het OLVG Ziekenhuis in Amsterdam zien een flinke toename van het aantal patiënten dat zich meldt na een mislukte cosmetische ingreep in het buitenland. In de afgelopen wintermaanden hebben zich, zelfs tijdens corona, tientallen patiënten gemeld, nadat ze op vakantie zijn geweest naar landen als de Dominicaanse Republiek of Turkije voor plastische chirurgie.

Annekatrien van de Kar, plastisch chirurg bij het OLVG, heeft al heel wat voorbij zien komen. "Patiënten komen binnen met klachten over het afsterven van de huid na een liposuctie, open wonden na een buikwandcorrectie en bacteriële infecties die met een lange antibioticakuur moeten worden behandeld. Of mensen krijgen gewoonweg de verkeerde maat implantaten."

Quote "We hebben gevallen gezien waarbij mensen na cosmetische ingrepen in het buitenland zijn overleden" annekatrien van de kar, plastisch chirurg OLVG

Package deal-vakanties, waarbij mensen na een operatie in het buitenland nog een paar dagen kunnen blijven om van de zon te genieten, blijken steeds populairder. "We zien hier steeds meer mensen in de poli langskomen die dit soort vakanties hebben geboekt. Het is natuurlijk aantrekkelijk om een vakantie met zo'n operatie te combineren. Prijzen voor cosmetische ingrepen zijn in het buitenland ook een stuk lager", zegt Van de Kar. Maar volgens de plastisch chirurg brengt dit soort reizen veel risico's met zich mee. "Aanbieders werken soms met last minute-aanbiedingen, waardoor mensen allerlei zware operaties tegelijkertijd ondergaan. Sommige artsen zijn niet of nauwelijks gecertificeerd. Soms ontbreekt uitleg over de nazorg en stappen mensen al na een paar dagen weer het vliegtuig in." Van de Kar ziet veel nadelige gevolgen van de 'goedkope' operaties in het buitenland:

Complicaties kunnen tegelijkertijd levensgevaarlijke situaties opleveren. "We hebben gevallen gezien waarbij mensen na cosmetische ingrepen in het buitenland zijn overleden", waarschuwt Annekatrien van de Kar. In het OLVG zien plastisch chirurgen voornamelijk patiënten die op vakantie zijn geweest naar de Dominicaanse Republiek of Turkije. Maar ook Colombia, Brazilië, Thailand, Polen en zelfs België zijn risicolanden. Van de Kar erkent dat de regels voor plastische chirurgie in Nederland streng zijn. "Dat is niet leuk, maar er is een reden dat wij mensen met een bepaald gewicht niet opereren. Er is een reden dat we bepaalde ingrepen niet combineren." Ze adviseert dan ook om goed na te denken over de operatie die je wilt laten uitvoeren en om vervolgens ook goed te controleren of je van doen hebt met een gecertificeerde arts in een goede kliniek. "Kijk of de arts je wensen begrijpt, bezin je even en maak dan een bewuste keuze."