IJmond NL V Vuilnisman voor altijd: zwerfvuil prikken is voor Toon een manier van leven

Het legertje vrijwilligers dat zwerfvuil prikt wordt met de dag groter, maar een man deed het altijd al: Toon van Wijnen. De Santpoorter werkte een leven lang bij de gemeentereiniging Haarlem, maar na zijn afkeuring ging hij door als vrijwilliger.

Meerdere keren per week start hij zijn karakteristieke rode autootje om afval op te halen. Hij kent de hotspots: plaatsen waar mensen plastic bekers en blikjes uit het raam van hun auto gooien. Het viaduct over de randweg, de verbinding tussen Santpoort-Noord en Velserbroek, is zo'n plek. "Ik stoor me er vreselijk aan", zegt Toon, terwijl hij een leeg blikje cola uit het gras pakt. "Vroeger, als je met je ouders op pad ging, hield je afval gewoon bij je tot je ergens een prullenbak zag. Kom daar tegenwoordig nog maar eens om."

Volgend jaar komt er statiegeld op blikjes en plastic flesjes. "Een goeie zaak", vindt hij. "Al is het veel te laat. Ach, het heeft gewoon allemaal met mentaliteit te maken. Ik heb kinderen en kleinkinderen, maar als we zo doorgaan is er straks geen leven meer voor hen. Dat wil je toch niet?"

Quote "De mooiste dingen worden weggegooid. Het geeft me een goed gevoel mensen daar een plezier mee te doen" Toon van Wijnen, zwerfafvalprikker

Toon vindt ook waardevolle spullen tussen het afval. "Ik heb mensen wel eens een plezier kunnen doen met een rollator die zo maar was weggegooid. Ook kom je wel serviesgoed tegen. Daar heb ik oudere mensen in een verpleeghuis mee kunnen verrassen. Dat geeft een goed gevoel", vertelt hij. Tekst loopt door onder de foto.

Toon is herstellende van een aantal tia's. Daardoor is hij sneller moe dan hem lief is. Hij gaat de laatste tijd dan ook minder vaak op pad dan hij zou willen. Daar komt bij dat zijn autootje langzamerhand aan vervanging toe is. Gelukkig krijgt hij binnenkort vakantiegeld. Daarvan kan hij de hoogstnodige reparaties laten uitvoeren aan het karretje, dat op zijn laatste wielen rolt. Onder de mensen "Ik hoop dat hij het nog een tijdje volhoudt", wijst hij naar de auto. "Ik doe het namelijk nog zo graag. Ik beteken nog iets voor de maatschappij op deze manier en ben onder de mensen. Het geeft me rust en voldoening."