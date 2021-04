Voor Van Gogh-roof opgepakte verdachte twee weken langer vast

De verdachte, een Baarnaar van 58 jaar, wordt verdacht van het roven van het werk 'Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar' uit museum Singer Laren eind maart vorig jaar. Daarnaast zou hij verantwoordelijk zijn voor de diefstal van het schilderij 'Twee lachende jongens' van Frans Hals uit het Leerdamse museum Hofje van Mevrouw Aerden, een half jaar later.

De gestolen Van Gogh en het werk van Frans Hals zijn nog altijd spoorloos. Er kwamen het afgelopen jaar wel meerdere tekenen van leven van de Van Gogh. Het vermoeden bestond al snel dat het werk in handen is van criminelen, zodat het kan worden ingezet bij onderhandelingen over strafvermindering. Afgelopen zomer doken er foto's op van de Van Gogh, waarop het schilderij in vrij onberispelijke staat te zien was.

Meer verdachten

Of de politie er inderdaad rekening mee houdt dat het schilderij in handen is van drugscriminelen, kon een woordvoerder van de politie eerder deze week 'in het belang van het onderzoek' niet bevestigen. Wel stelt ze dat tips daaromtrent 'vanzelfsprekend zorgvuldig worden nagetrokken'.

De opgepakte Baarnaar is tot nu toe de enige arrestant in de zaak van de geroofde kunstwerken, maar meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het onderzoek naar de zaak gaat nog altijd door. De verdachte moet over twee weken opnieuw voor de raadkamer verschijnen. Die beslist dan of hij nog langer vast blijft.