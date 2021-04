100.000 euro nodig voor vernieuwen speeltuin: "Er is nog zoveel ruimte"

De speeltuin aan de Clematisstraat in Aalsmeer bestaat uit slechts een glijbaan en twee schommels. Volgens moeder uit de wijk Marit wordt het hoog tijd dat daar verandering in komt. Samen met twee andere ouders richtte zij een werkgroep op om een plan te vatten voor een nieuwe, uitdagende speeltuin die voor iedereen iets te bieden heeft.

Volgens Marit zijn er veel mogelijkheden door de ruimte die beschikbaar is bij de speeltuin. "Er is nog zo'n 500 vierkante meter over aan gras. Daar valt heel veel meer van te maken."

Voor de speeltuin is gekozen voor het thema 'Ter land, ter zee en in de lucht', afgestemd op de unieke ligging van Aalsmeer ten opzichte van luchthaven Schiphol en de Westeinderplassen.

Brooke en Wes, die allebei in de wijk wonen, weten wel wat ze willen zien in de speeltuin. "Voor ons vinden we een kabelbaan wel leuk. Hier is nog heel veel ruimte dus dat kunnen we dan leuk vullen met een kabelbaan. Het is nu een beetje saai."

Financiering

Gemeente Aalsmeer, Stichting Leefomgeving Schiphol en het Meerlandenfonds hebben al een donatie toegezegd. Daarmee komen de initiatiefnemers een heel eind maar het is niet genoeg om de speeltuin van te kunnen bouwen. Daar heeft Marit iets op verzonnen: "Via een website is het mogelijk om geld te doneren. Ieder beetje helpt."