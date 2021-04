Kamervragen over mogelijke uitzetting Amsterdamse zusjes Sofia en Najoua

GroenLinks, ChristenUnie, SP en PvdA hebben in de Tweede Kamer vragen gesteld aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de mogelijke uitzetting van de Amsterdamse zusjes Sofia (24) en Najoua (21). De partijen willen dat de twee zusjes in Nederland blijven.

Sofia en Najoua Sabbar wonen hier twintig jaar, doen vrijwilligerswerk en willen niets liever dan naar de universiteit. De zussen vertellen dat hun moeder twintig jaar geleden vertrok uit Marokko, op de vlucht voor haar ex-man en niet meer welkom bij haar familie. Uiteindelijk kwam ze bij een zus in Amsterdam terecht en belandde in de illegaliteit. De rechter oordeelt in februari dat Sofia en Najoua in Nederland mogen blijven, maar de Immigratie- en Naturalisatiedienst(IND) gaat tegen de beslissing in beroep en dus blijft de onzekerheid.

Niet verantwoordelijk

De partijen vinden dat de Amsterdamse zusjes niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden, laat staan bestraft, voor de daden van hun ouders. Ze wijzen op de tekortkomingen in het hoger beroep van de IND. Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP) is bezig om de zusjes naar Den Haag te halen. Met als doel om de twee zusjes een gezicht te geven. "Komende week ga ik ook een debat aanvragen en dan kan ik deze casus ook inbrengen."

Petitie

Een petitie voor de zussen is intussen meer dan 18.000 keer ondertekend en ook burgemeester Halsema hing al aan de telefoon. Sofia: "Ze zei ons dat ze ook weet dat we Amsterdammers zijn. En dat geeft toch wel een stukje zelfvertrouwen. We hebben toch de hele tijd het gevoel gehad alsof we er niet mochten zijn. En om dat dan zo te horen van onze burgemeester, ik kan dat niet beschrijven, te mooi."