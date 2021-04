Motorbende gaat logoverbod aanvechten: 'Iedereen die dit op Hells Angels vindt lijken is analfabeet'

Het verbod op het dragen van het clublogo van MC Hardliners - dat meerdere gemeenten hebben ingevoerd - is in strijd met het recht op vereniging uit de grondwet. Dat zegt advocaat Remco Kint tegen NH Nieuws. En dus gaat hij het verbod namens de motorclub aanvechten.

Dit is de groepsfoto van de chapter in Hoofddorp - Facebook MC Hardliners

Eerder deze week meldden Hoorn, Heerhugowaard/Langedijk en Den Helder aan NH Nieuws dergelijke logo's te willen weren en vandaag werd daar Haarlemmermeer aan toegevoegd. De gemeenten vulden de lokale wetgeving (officieel: de algemene plaatselijke verordening, APV) aan met de regel dat ook uiterlijke kenmerken die lijken op die van verboden clubs illegaal zijn. Hells Angels De gemeenten zeggen dat het vanuit het oogpunt van de openbare orde en veiligheid niet acceptabel is dat de motorclub een logo draagt dat lijkt op dat van verboden en ontbonden organisaties. Het logo van de MC Hardliners lijkt sterk op dat van de verboden motorclub Hells Angels. Volgens de gemeenten zouden mensen dat initimiderend kunnen vinden. Dit tot grote frustratie van de motorbendeleden en hun advocaat. "Deze club is legaal. Dus het verbieden van hun uiterlijke kenmerken is het inperken van het recht op vereniging", zegt hij. Een burgemeester zou het volgens hem helemaal niet in zijn hoofd moeten halen om grondrechten in te perken. "Ga naar de Tweede Kamer en maak een wet, maar doe dit niet in een gemeente." Tekst gaat door onder de foto

Logo van de Hells Angels en MC Hardliners - NH Nieuws / Facebook MC Hardliners

Vorige maand werden in Haarlem leden van MC Hardliners van de weg gehaald vanwege het dragen van hun logo, bij motorclubs ook wel color genoemd. De reden was ook toen dat het logo te veel zou lijken op het logo van de Hells Angels. De bendeleiden waren naar eigen zeggen die ochtend onderweg naar een uitvaart van een moeder van een goede vriend van de club. Haar laatste wens zou zijn geweest dat leden van de motorbende mét colors aanwezig zouden zijn. 'Pure lijkenpikkerij' Alle veertien mannen moesten hun leren hesjes inleveren en ze hebben die nog niet steeds terug. "Pure lijkenpikkerij", laten de clubleden via hun advocaat weten. Dat het Hardlinerslogo lijkt op dat van de Hells Angels is volgens Kint onzin. "Iedereen die dat vindt is sowieso analfabeet. En bovendien, wanneer lijkt iets ergens op? Dan krijg je toch een hele arbitraire discussie?"

De groeiende motorclub MC Hardliners zou inmiddels zo'n tweehonderd leden hebben met 22 chapters (afdelingen). In deze provincie zijn er chapters in Haarlem, Hoorn, Alkmaar, IJmuiden, Hoofddorp, Den Helder, Amsterdam en Beverwijk. Lees hier een uitgebreid verhaal over de achtergrond van de club, die in 2019 werd opgericht vanuit de gevangenis.

Kint gaat eerst nog verzoeken indienen bij de politie om de in beslag genomen hesjes terug te krijgen. Op het moment dat de politie dit weigert, gaat hij dit gebruiken om de APV van de gemeenten aan te vechten. En als de politie de hesjes teruggeeft? "Dan gebruik ik de eerste boete die op grond van die APV wordt uitgeschreven aan een van de MC Hardliners om dit te doen." Rechtszaak afpersing Deze week kwamen vijf Noord-Hollandse (ex) leden van MC Hardliners voor op verdenking van een gewelddadige afpersing. Allemaal hoorden ze een celstraf tegen zich eisen van 3 tot vier jaar. NH Nieuws was bij de rechtszaak aanwezig.