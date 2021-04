Coronadrukte op Tergooiziekenhuis neemt verder toe: "Het worden spannende weken"

De coronadrukte voor de ziekenhuizen van Tergooi neemt steeds verder toe. De toename van het aantal besmettingen de afgelopen weken, is ook in het ziekenhuis goed te merken. Het aantal patiënten stijgt, de intensive care ligt nagenoeg vol.

Het Tergooiziekenhuis verzorgt momenteel 26 coronapatiënten, waarvan er nu acht op de intensive care liggen. De intensive care-afdeling van het Gooise ziekenhuis is daarmee zo goed als vol, stelt ziekenhuiswoordvoerder Wencke Fassbender. "We hebben onlangs een extra bed kunnen reserveren voor coronapatiënten op de intensive care, waardoor we nu negen bedden hebben. Maar we zitten nu wel aan de grens van wat we aankunnen. Een extra bed klinkt misschien niet veel, maar dat is het wel. Zeker als je bedenkt dat we ook mensen en apparatuur nodig hebben om de patiënt op dat bed te helpen."

De drukte zorgt ervoor dat het volgens Fassbender 'spannende weken' worden. "Het spanningsveld op de intensive care zit hem in de zorg voor coronapatiënten aan de ene kant en mensen die op de intensive care moeten blijven na bijvoorbeeld een zware operatie aan de andere kant. We hebben de bedden hard nodig."

Personeel

De toenemende drukte in het ziekenhuis begint volgens Tergooi steeds meer te lijken op die van de eerste coronagolf, een jaar geleden. "Maar dat baseren we dan alleen op de cijfers. In werkelijkheid is het werk veel zwaarder. Het ziekenhuispersoneel loopt op het top van haar kunnen en vooral al heel lang, zonder dat er uitzicht is op verlichting. Wanneer dat komt, weet niemand."

Het op de been houden van voldoende personeel om de patiënten te blijven verzorgen, blijft een ander punt van zorg. De klap was afgelopen week dan ook groot toen bleek dat er een vaccinatiestop kwam voor coronavaccinaties met het AstraZeneca-vaccin voor mensen onder de zestig. Tergooi zou deze week 374 personeelsleden vaccineren met dat vaccin, maar dat gaat niet door. "We hebben al het personeel hard nodig en vaccinaties helpen daarbij", weet Fassbender.

Reguliere zorg

Het Gooise ziekenhuis merkt al tijden dat de toenemende coronadruk gevolgen heeft voor de reguliere zorg. Spoedoperatie en zorg aan kankerpatiënten gaat onverminderd door. Datzelfde geldt voor de zogeheten semi-spoedoperaties, de operaties die binnen zes weken moeten gebeuren. Voor andere afspraken blijft het erg lastig.