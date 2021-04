Noordkop & Texel NL V Remy en zijn vrienden: eten dat verstopt zit, houdt de dieren lekker bezig

In de serie Remy en zijn vrienden volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Deze keer laat dierverzorger Saskia ons zien op welke manier je de dieren kunt bezighouden. De beloning is een lekker hapje.

De vogels in de arena hebben een speciaal verrijkingshok. Hier vinden we voor iedere vogel wat wils. "Er liggen allerlei materialen waarmee we speelgoed kunnen maken voor onze vogels", zegt dierverzorger Saskia. "We hebben karton, hout, plastic, maar ook echt kinderspeelgoed." Iedereen op het park spaart materialen. Papier, doosjes, wc-rollen, alles is bruikbaar. Wat ze leuk vinden verschilt per vogel. De hoornraven zijn bijvoorbeeld dol op de dozen. "Daar kunnen ze lekker op beuken met hun snavels", zegt Saskia. "De ara's zijn weer dol op klein papier dat ze kapot kunnen scheuren."

Quote "In de dierentuinen hoeven dieren niks te doen voor hun eten, dan gaan ze zich vervelen en kunnen ze verkeerd gedrag ontwikkelen" saskia verbruggen, dierverzorger

Deze materialen hebben de vogels ook echt nodig om bezig te blijven. "Dieren in de natuur zijn de hele dag bezig met voedsel zoeken en vijanden te ontlopen", vertelt Saskia. "In de dierentuinen hoeft dat niet, ze krijgen hun eten gewoon aangegeven. Ze hoeven er niks voor te doen. Dan gaan ze zich vervelen en kunnen ze verkeerd gedrag gaan ontwikkelen. Met onze trainingen en demonstraties zijn ze al goed bezig, maar ook speelgoed helpt tegen de sleur. Dan zijn ze net wat langer bezig met hun voedsel."

Kuifseriema Vandaag heeft Saskia een bord klaargezet voor de kuifseriema. Het is een speciaal houten bord, gemaakt door een van de vrijwilligers. Er is een telraam op bevestigd, een koebel, maar ook andere zaken waar lekkers in verstopt kan worden, zoals meelwormpjes. In eerste instantie heeft de kuifseriema meer oog voor onze cameraman dan voor het bord, maar als blijkt dat hij niks te eten bij zich heeft, krijgt het speelgoed haar aandacht. Van alles wat het bord te bieden heeft, blijken de verstopte meelwormen het meest interessant. Zodra het lekkers op is, verdwijnt ook de aandacht. Toch heeft de seriema zich een tijdje weten te vermaken met het bord, en dat is precies de bedoeling.

Voor de gordeldieren is er ander speelgoed. Het lekkers zit verstopt in grote blauwe ballen die normaal voor paarden bedoeld zijn. "De ballen zijn lekker stevig. Die krijgen ze niet zomaar stuk", zegt Saskia. "Ze moeten er tegenaan duwen en dan komen er meelwormen uit de gaten." De ballen vallen direct in de smaak. Zodra Saskia ze in het verblijf heeft gelegd rollen ze van links naar rechts, met de gordeldieren er achteraan. De gaten zijn groot genoeg om af en toe een grote hoeveelheid wormpjes naar buiten te laten. En daar duiken de gordeldieren er bovenop. Het houdt ze lekker bezig. Na afloop van de sessie krijgen ze nog een portie groenvoer als toetje.

