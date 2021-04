Natuurlijk Noord-Holland: ouderwets boeren voor weidevogels in 't Wormer- en Jisperveld

In de wijdse polder het Wormer- en Jisperveld probeert Natuurmonumenten het de weidevogels naar de zin te maken. Dat gebeurt door een boerenbedrijf na te bootsen zoals dat in de jaren '50 was, maar dan met moderne middelen. Koeien, mest, riet en rust zijn de ingrediënten waarmee beheerder Hessel Zoer werkt. "Het is nog zoeken hoor, naar wat het beste werkt, we zijn groeiende."

Middenin de polder staat de enorme potstal van Natuurmonumenten. In een potstal staan de koeien op stro die iedere keer wordt aangevuld als de bovenste laag door koemest is vervuild. "Door er iedere keer schone stro op te gooien, ontstaat er na verloop van tijd een metersdikke laag ruige stalmest. Die brengen wij weer op het land en dat is goed voor het kruidenrijke grasland, voor het bodemleven en voor de weidevogels", vertelt de boer/boswachter.

"Het zijn prachtige beesten, die ganzen, maar het zijn er nu wel erg veel. Ze eten veel kruidenrijk gras weg dat bedoeld is voor broed- en schuilgelegenheid voor de weidevogels, en wat uiteindelijk als voer gebruikt word voor de koeien." Hier spreekt een boswachter die tegelijkertijd boer is. "Het zijn de koeien die het land in stand houden zodat weidevogels als de grutto, tureluur en kievit er kunnen broeden. Wij boeren hier extensief, dat wil zeggen: een beetje zoals het vroeger ging. Maar dan met moderne middelen en grotere stukken grasland. Dus met buitenboordmotoren, maaimachines en shovels."

Middenin het Wormer-en Jisper veld is de drukte van Noord-Holland ver weg. Hier is water, gras, heel veel lucht en er zijn ganzen. Grauwe ganzen, nijlganzen, brandganzen, soepganzen, Canadese ganzen. Ze laten zich horen zodra onze boot in zicht komt. "Ze alarmeren elkaar op mogelijk gevaar", zegt Hessel Zoer die als boswachter van Natuurmonumenten de polder beheert.

Het juiste evenwicht tussen natuur en cultuur is nog niet gevonden. Er is ook best kritiek geweest op de manier waarop Natuurmonumenten het Wormer- en Jisperveld heeft beheerd. Vanwege de percelen die overwoekert zijn door pitrus bijvoorbeeld. Hessel heeft het beheer van het Wormer- en Jisperveld een paar jaar geleden op zich genomen en hoopt het tij te keren. "Weidevogels broeden niet tussen pitrus, dus die plant willen we er uit hebben. Gifspuiten kan hier natuurlijk niet, dat moet gebeuren door een betere balans te vinden tussen maaien, begrazing en het gebruik van mest waar dat nodig is. We zijn er nog niet, maar het gaat de goede kant op", legt hij uit.

Nestje draaien

Het is nog vroeg in het jaar. Sommige grutto's zoeken nog een partner. De meeste kieviten hebben nog geen nest, maar de voorbereidingen zijn in volle gang. "Kijk daar draait een kievit een nestje." Het is een karakteristiek voorjaarsritueel: een kievit duwt zijn borst in de grond en beweegt wat heen en weer. "Hij maakt zo een kuiltje waar straks de eieren in passen. Die liggen altijd met de puntige kant naar binnen zodat ze om en om gedraaid kunnen worden, zonder dat ze het nest uit rollen."

Een platte schuit vol riet legt aan bij de boerderij. "Dat riet maaien we zodat de polder mooi open blijft en we verwerken het zelf hier op onze boerderij. "Met een shovel wordt het riet gelost en in een hal geschoven. "Dat gaat straks naar de stal waar het de koeienmest opneemt. Na verloop van tijd gaat het als ruige stalmest weer het land op. Circulair boeren is dat. Geen kunstmest, geen bestrijdingsmiddelen. Alleen koeien, gras, ruige stalmest en water."