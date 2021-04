Meerdere auto's na proefrit gestolen: ook dealers in Velserbroek en Beverwijk de dupe

Een man die zich voordoet als potentiële koper en een auto meekrijgt voor een proefrit heeft bij meerdere autodealers in Nederland toegeslagen. Ook bij een autoverkoper in Velserbroek hebben ze hun bolide niet meer teruggezien. Brancheorganisatie BOVAG waarschuwt nu alle autodealers om alert te zijn.

Drie weken geleden stapte de oplichter binnen bij de autodealer in Velserbroek, zo vertelt de vestigingsmanager. "Hij was geïnteresseerd in een van onze Mercedes-auto’s en na overhandiging van zijn rijbewijs, waar wij zoals protocol een kopie van maken, kreeg hij de desgewenste auto mee voor een proefrit. Hij heeft de auto niet meer teruggebracht", aldus de manager die direct aangifte van diefstal heeft gedaan bij de politie.

Velserbroek is niet de enige plaats die de man heeft bezocht. Ook bij verschillende filialen van een grote, landelijke autodealer was het al meerdere malen raak. Een werknemer gaf aan dat het bij hun op exact dezelfde manier is gebeurd, verspreid over meerdere van hun filialen verspreid over heel Nederland.