Man (88) die bekneld zat in freesmachine overleden

De 88-jarige man uit Hauwert die een week geleden bekneld raakte in een freesmachine in zijn tuin is aan zijn verwondingen overleden.

Inter Visual Studio / Danielle Rood

Het ongeluk gebeurde bij zijn huis aan de gelijknamige straat. Een traumahelikopter kwam ter plaatste voor eventuele medische ondersteuning. Nadat de brandweer de man bevrijd had, werd hij met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. In het ziekenhuis is hij overleden aan zijn verwondingen.