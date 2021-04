Druk in ziekenhuizen blijft hoog: 'Verdrietig voor mensen die wachten op operatie'

De druk in de ziekenhuizen in onze provincie blijft onverminderd hoog, blijkt uit een rondgang van NH Nieuws. Patiënten worden overgebracht naar andere ziekenhuizen, om te voorkomen dat afdelingen overvol raken. Ook zijn er minder operatiekamers beschikbaar om planbare zorg uit te voeren. En dus wacht het personeel in spanning de mogelijke versoepelingen af. "De druk ligt al lange tijd te hoog."

Het verdrietige is, zegt ze, dat mensen naar zulke operaties 'uitkijken' en deze dan niet kunnen krijgen. "Ze hebben begrip voor de situatie en wij hebben begrip voor hun teleurstelling. Helaas zijn de coronacijfers nog te hoog en moeten we de operaties afzeggen." De oncologische zorg en zogeheten semi-spoedoperaties gaan wel door in het ziekenhuis.

Het is een zorgelijke situatie, zegt ook de woordvoerder van het Netwerk Acute Zorg Noordwest (ROAZ). Binnen dit netwerk, dat bestaat uit de provincie Noord-Holland en Flevoland, zijn afspraken gemaakt over de spreiding en verdeling van patiënten. Op het moment dat landelijk geen patiënten naar andere ziekenhuizen kunnen worden gebracht, gebeurt dat binnen de regio. "Maar als het landelijk en regionaal niet lukt, moeten ziekenhuizen verder gaan opschalen met hun ic-capaciteit, wat weer invloed heeft op de reguliere capaciteit."

In de ziekenhuizen van Tergooi is de situatie ook nijpend en neemt de coronadrukte steeds verder toe. Ondanks dat ook hier de oncologische zorg en semi-spoedoperaties nog wel doorgaan, blijft het voor andere afspraken lastig. Het worden 'spannende weken' zegt ziekenhuiswoordvoerder Wencke Fassbender. "We zitten aan de grens van wat we aankunnen."

Hetzelfde geldt voor de Noordwest Ziekenhuisgroep, waar het aantal coronapatiënten op de intensive care snel oploopt. Hierdoor stelt de ziekenhuisgroep planbare operaties en een deel van de behandelingen per 8 april uit. "Het wordt in het ziekenhuis juist steeds drukker, ondanks dat de landelijke besmettingen een dalende lijn laten zien. Je merkt dat het personeel op hun tandvlees loopt", zegt een woordvoerder.

Druk op ziekenhuispersoneel

Ook in het BovenIJ ziekenhuis en het Dijklander Ziekenhuis (West-Friesland) eist de druk zijn tol op het personeel. "Ze werken al ruim een jaar onder extreme omstandigheden. De druk neemt niet af en met de te verwachten piek blijft die ook nog wel even. Er komt geen verlichting", zegt een woordvoerder van het BovenIJ ziekenhuis.

"We hebben nog dagelijks te maken met een grote instroom van covid-patiënten en plaatsen al wekenlang zes tot acht patiënten per dag over naar andere ziekenhuizen. Veel collega's lopen op hun tandvlees, nu we al meer dan een jaar covid-zorg bieden. Dat vertaalt zich ook in een hoger ziekteverzuim", zegt een woordvoerder van het Dijklander ziekenhuis.

Mogelijke versoepelingen

Afhankelijk van de besmettingcijfers, bestaat de kans dat het kabinet over twee weken versoepelingen aankondigt. De ziekenhuizen kijken ernaar met begrip én angst. Want de stijging in het aantal ic-opnames, een deel van de medewerkers dat nog niet is gevaccineerd en de toenemende druk op het ziekenhuispersoneel, is zorgelijk. "We houden ons hart vast."