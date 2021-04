Marja met ‘het Witte Leeuwenhart’ in ziekenhuis na hartinfarct

Zowel medewerkers als supporters van voetbalclub Telstar zijn enorm geschrokken nadat 'Miss Telstar', Marja Korbee (59) deze week na een zwaar herseninfarct is opgenomen in het ziekenhuis. "We kunnen niet veel doen, behalve haar te laten weten dat de Witte Leeuwen met z’n allen achter haar staan", aldus Dennis Bliek namens Telstar.

"Marja is al 37 jaar actief als vrijwilliger en heeft daarbij zoveel voor Telstar gedaan. Ze zat bij de supportersvereniging en de jubileumcommissie, is clubarchivaris geweest en verzorgde het clubboekje", vertelt Bliek. "Marja is Telstar en Telstar is Marja."

Op social media doet Telstar een oproep aan al hun aanhangers om 'hun Marja' te overladen met bloemen en kaarten, nu het onmogelijk is om 'de benodigde arm om haar schouder te kunnen zijn'. Marja, die volgens Bliek zowel thuis als uit geen wedstrijd van Telstar mist, ligt in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. De oproep van Telstar kon rekenen op veel hartverwarmende berichten.