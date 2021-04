Borchland maakt na 41 jaar plaats voor nieuwe stadswijk: "Trots en weemoed"

Aan al die mooie verhalen komt nu een eind. "Ik wist al vanaf het begin dat er hier uiteindelijk woningbouw zou komen, maar het heeft toch nog veertig jaar geduurd." De gemeente Ouder Amstel gaat hier samen met partijen als VolkerWessels en Ajax bouwen aan De Nieuwe Kern, een gebied met 4500 woningen rond een stadspark zo groot als het Vondelpark. Maar ook een uitbreiding van De Toekomst staat op het programma.

Nog drie maanden en dan is het definitief. Blom hoopt er ondanks corona nog een feestje van te kunnen maken. "We organiseren nog een squashtoernooi voor de leden, en ook een golftoernooi, en hopelijk daarna een mooi diner. Dan gaan we rustig afbouwen. En op 2 januari ga ik aan de toekomst denken. Het zou me niks verbazen als ik hier in Zuidoost opnieuw met mooie horeca aan de slag ga."