Keeper Kjell Scherpen schuldbewust na fout tegen AS Roma: "Een slecht moment"

"Een slecht moment", zegt Scherpen over zijn fout tegen RTL7. "Alles wat je daarvoor doet, wordt teniet gedaan. Als ik zo'n bal nog honderd keer krijg, pak ik hem elke keer." Op de vraag of hij slecht zal slapen: "Ik zal wakker liggen, denk ik."

Over het vertoonde spel van Ajax is Scherpen wel tevreden. "We hebben genoeg kansen gehad. Dat zij nog winnen maakt het wel extra zuur. Ik denk dat we vanavond de overhand en de controle hadden. Volgende week gaan we daar ook voor en moeten we veel goals maken.

