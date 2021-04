Boek 'De Zaanse Spanjestrijders' winnaar van de eerste Bredenhofprijs

ZAANDAM - "De verhalen van de Spanjestrijders zijn aangrijpend en blijven je lang bij." De jury was het er unaniem over eens: het boek 'De Zaanse Spanjestrijders' is de winnaar van de eerste Bredenhofprijs. Die prijs is in het leven geroepen om onderzoek naar de Zaanse geschiedenis te stimuleren en de belangstelling ernaar te vergroten.

De schrijvers van het boek, Pim Ligtvoet en Willemijn Schenkeveld, waren verrast. "Het is heel fijn", zegt een lachende Ligtvoet. "We dachten niet dat we tot de kanshebbers hoorden." Aan de prijs is een geldbedrag van 2.500 euro verbonden. Freek de Jonge begeleidde de avond. Het boek geeft eerst weer hoe de Spaanse Burgeroorlog in 1936 ontstond en hoe het kwam dat daar Zaankanters bij betrokken waren. Vervolgens is van vijfentwintig mannen én een vrouw te lezen hoe het ze verging.

"Van alle verhalen bleven die van de Zaanse Spanjestrijders het meeste hangen”, zegt juryvoorzitter Frans Hoving. In het juryrapport valt te lezen: "De sociale, economische en politieke omstandigheden in de Zaanstreek komen op indringende wijze tot leven aan de hand van deze korte biografieën van hele gewone Zaanse arbeiders. Het zijn geschiedenissen die raken, niet alleen vanwege de soms dramatische afloop, maar eerst en vooral omdat de auteurs erin geslaagd zijn om deze mensen tot leven te brengen." De Bredenhofprijs wordt vanaf nu eens in de twee jaar uitgereikt. Vrijdagavond was de Bullekerk in Zaandam het decor van de overhandiging. Andere kanshebbers op de prijs waren 'Speuren in het Veen' van Marjan van den Berg, 'Zilveren Meesterwerken uit de Zaanstreek' van Jeanne Douwes en Arno Bruitsman, 'Vernuftelingen en kooplieden in een bijzonder landschap' van Jur Kingma en '150 jaar railvervoer in de Zaanstreek' van Jan van der Male.