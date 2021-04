Muziekvereniging brengt eigen biertje rond in dorp: "Om de clubkas te spekken"

Het speciale bier werd gebrouwen bij een brouwerij in Schagen, een lokale boer leverde een flinke lading pompoenen als bijzonder ingrediënt. "Zeker heb ik het al geproefd", zegt voorzitter Karin Arends van de muziekvereniging, "het heet Intermezzo-bier. Een pauze biertje. Het is heel zacht, er zit ook chocola in en kaneel. Als je er een gehad hebt, wil je meer."

Gisteravond werd de eerste bestelling afgeleverd onder de muzikale begeleiding van een trompettist in een geel pak. Tim Limmen was de gelukkige. Hij was met een vriend aan het werk in de tuin toen het bier bezorgd werd. "Ik weet nog niet hoe het is. Eerst even proeven", zegt hij lachend als hij het pakket in ontvangst neemt.

Tierelier

De verkoop is een aangename aanvulling voor het kasboek van de vereniging. "Helaas hebben we nog geen activiteiten, maar we wilden het toch alvast in de markt zetten", legt voorzitter Arends uit, "en het loopt als een tierelier."

Alhoewel de cijfers goed zijn, hopen ze vooral zo snel mogelijk weer muziek te kunnen maken. Een echte carrière als biergigant is niet de planning. "Nee, dit is echt puur voor de club. We verdienen er een klein beetje mee, net genoeg om de kas weer een beetje te spekken. Het is ook vooral heel leuk."