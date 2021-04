Onana en Stekelenburg in onderhandeling met Ajax over nieuwe contracten

Ajax is bezig om de contracten van keepers André Onana en Maarten Stekelenburg te verlengen. Dat heeft directeur voetbalzaken Marc Overmars donderdag verteld voorafgaand aan de kwartfinale in de Europa League tegen AS Roma.

Stekelenburg, die vanwege een knieblessure niet speelt tegen AS Roma, is al bijna zeker van een langer verblijf in Amsterdam. "Ik denk dat het zo goed als rond is", aldus Overmars over de 38-jarige keeper. Het contract van de geboren Haarlemmer loopt af aan het einde van dit seizoen.