Raadsleden in Beverwijk houden (digitaal) minuut stilte voor overleden Alex van Luijn

Voorafgaand aan de minuut stilte prees burgemeester Martijn Smit de volkse manier waarmee Alex van Luijn (64) de problemen in de stad naar de raadsvergadering wist te brengen. "Het werd ook door iedereen in de raad geaccepteerd: Alex was recht door zee. Omdat we allemaal wisten: Alex doet dat vanuit zijn hart. En in het belang van de stad en de inwoners van de stad. Het is een groot gemis. Vandaag nemen we nog een keer een stilte in acht en gaan we, zoals dat gaat, over tot de orde van de dag."

Ook fractiegenoot Ali Bal van SamenLokaal stond stil bij het overlijden van Van Luijn. Hij bedankte de raad en inwoners van de stad voor de overweldigende steun de afgelopen weken.

Alex van Luijn werd 64 jaar en laat een vrouw en twee kinderen achter.

Maandag 29 maart was er in Beverwijk een indrukwekkend afscheid bij de Goede Raadkerk: