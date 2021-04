'Purmerender moet terug de cel in voor slaan van politiepaard met ploertendoder'

De Purmerendse Melvin B. (36) moet terug de cel in nadat hij een politiepaard verwondde met een ploertendoder, een soort wapenstok. Dat meldt De Telegraaf vanmiddag. Het incident gebeurde tijdens de eerste Museumpleinrellen op 17 januari.

B. werd eerder al een keer vrijgelaten, maar heeft nu alsnog een half jaar celstraf opgelegd gekregen. Daarvan zijn drie maanden voorwaardelijk. Ook wordt zijn voorarrest ervan afgetrokken, wat volgens De Telegraaf betekent dat hij nog zo'n anderhalve maand de gevangenis in gaat.

'Doelbewust'

Volgens de krant stelt de rechter dat Michel B. die ochtend bewust van huis ging met een ploertendoder en een mes, en dat hij op het Museumplein bewust de aanwijzingen van de ME negeerde.

B. en zijn advocaat verklaren zelf dat hij met PTSS kampt na twee missies in Afghanistan, maar konden niet aangeven of dat de verklaring was voor zijn gedrag op 17 januari.

Tijdens de Museumpleinrellen werden volgens burgemeester Halsema maar liefst drie paarden met een ploertendoder - een wapenstok met aan het uiteinde een zware metalen knop - geslagen.