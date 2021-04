Egmonder (51) dubbel aandeel in MDMA-business: 'Bigshoppers met drugs in zijn dorp'

Een 51-jarige man uit Egmond aan Zee hangt een celstraf van zeven jaar en een boete van 50.000 euro boven het hoofd voor het verhandelen van bijna honderd kilo aan MDMA-kristallen. Hij was volgens het Openbaar Ministerie ook betrokken bij de opgerolde drugslabs en garageboxen in Akersloot en Heiloo, waarvoor vorige maand vijf mannen zijn veroordeeld .

De Rosmalense is vervolgens met die zes tassen weggereden, maar werd een uur later door de politie van de weg gehaald op de A2. De agenten zouden hebben verklaard dat bij het openen van de kofferbak de MDMA-kristallen nog roken naar aceton.

De Rosmalense wordt direct gearresteerd, de Egmonder kort daarna. Beiden bezitten een PGP-telefoon, waarmee criminelen versleuteld kunnen communiceren. De politie hackte een aantal van die servers vorig jaar en kon zo meelezen met gesprekken tussen bijvoorbeeld drugsproducenten en dealers. Zo zijn vorig jaar en dit jaar vele drugslabs opgerold en tientallen mensen gearresteerd en veroordeeld.

'Aardige vissers'

Na de aanhouding blijkt dat de Egmonder ook in andere drugsonderzoeken opduikt. Onder meer in de MDMA-productielijn die is opgerold, met 'vestigingen' in Amstelveen, Heiloo en Akersloot: de garageboxen in die laatste twee gemeenten kunnen volgens het Openbaar Ministerie aan de verdachte worden gelinkt. "Ik had de garagebox verhuurd aan aardige vissers uit Egmond", aldus een nietsvermoedende man destijds tegen NH Nieuws.

Een jarenlange celstraf en geldboete van 50.000 euro hangt de mannen dus boven het hoofd. Beide verdachten hadden volgens justitie al een strafblad. De rechter doet over twee weken uitspraak.