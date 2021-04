Jongeren werken bij TEDx Youth aan 'betere wereld': "Ik steek liever een middelvinger op dan een sigaret"

Of je nou meeloopt met een klimaatprotest of voorkomt dat jongeren stoppen met roken, volgens scholieren Annemijn Kramer en Maxe Hollander draagt het allemaal bij aan een betere wereld. En om jongeren daartoe aan te zetten, organiseerden ze vanmiddag de TEDx Youth Haarlem 2021. Het thema: 'Take your Future'.

De leerlingen uit de vijfde klas van het Stedelijk Gymnasium regelden verschillende sprekers voor het online event, dat gehouden werd in de bibliotheek. Het is onderdeel van het profielwerkstuk dat ze moeten inleveren.

Een jaar geleden begonnen Annemijn en Maxe met de voorbereidingen en die hadden aardig wat voeten in de aarde. "Ik kan je vertellen, het is best wel stressvol", lacht Maxe.

Take your Future

Het viel de meiden vorig jaar op dat het onder jongeren 'hip' was om mee te doen aan demonstraties voor Black Lives Matter en klimaatprotesten. Maar tegelijkterijd hoopten ze dat hun leeftijdsgenoten zich ook op de lange termijn wilden inzetten voor een betere wereld. En zo kwamen ze tot het thema 'Take your Future', waarmee ze jongeren hopen te motiveren om maatschappelijk betrokken te zijn.

Een van de sprekers op het evenement is Sara Kwant, de oprichter van Fuck Smoking. Met haar foundation wil ze jongeren helpen om niet te beginnen met roken. "Ik steek liever een middelvinger op dan een sigaret en we vinden dat je je niet hoeft te verantwoorden waarom je niet rookt."

Geen volle zaal

Wegens het coronavirus werd het evenement niet in een volle zaal met publiek gehouden, maar waren de sprekers te zien via een livestream. En niet alleen de leerlingen van het Stedelijk Gymnasium waren uitgenodigd om te kijken.

"We hebben bijna alle scholen in de regio wel een berichtje gestuurd", vertelt Maxe. Ook een andere spreker, die op het Sancta Maria College zit, is blij met het evenement. "Ik hoop dat we jongeren inspireren en dat we reacties terugkrijgen dat ze het super leuk vonden."