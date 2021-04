IJmond NL V Tientallen Wijk aan Zeeërs geprikt met overgebleven vaccins : "Beter dan in de koelkast"

Het nieuws verspreidde zich vliegensvlug in Wijk aan Zee: de deuren van de priklocatie gingen donderdagmiddag niet alleen open voor mensen die een uitnodiging hadden, maar ook voor 60-plussers zónder. De oorzaak: er was vaccin over. "Om die niet te gebruiken, is doodzonde", zegt huisarts Dennis Hooijberg, één van de prikkers. "In de arm van een patiënt doet-ie meer dan in de koelkast."

Enkele tientallen Wijk aan Zeeërs mochten, voordat ze officieel aan de beurt waren, een prik te laten zetten met het AstraZeneca vaccin. "Ik kreeg opeens een belletje dat ik mocht komen. Die kans wilde ik niet voorbij laten gaan", zegt een man bij de deur van de sporthal. Een andere man in de rij: "Mijn vrouw werkt hier en zijn belde mij dat er vaccins over waren." Medische indicatie Huisarts Dennis Hooijboer wil de indruk wegnemen dat iedereen die zich meldde, een spuit kreeg. Er moest een medische indicatie zijn. Voor mensen die hebben geholpen met prikken en medewerkers van de praktijk, gold een uitzondering.

Quote "Beter in de arm dan in de koelkast" huisarts

"We hebben mensen zoveel mogelijk zelf benaderd. En als er aan de balie een patiënt zei dat hij nog wel iemand wist die ook gevaccineerd wilde worden, hebben we daarmee contact gehad. Dat waren allemaal mensen van boven de zestig met een medische indicatie. En het groepje dat zich onaangekondigd bij de deur meldde, hebben we streng gecontroleerd of ze aan de eisen voldeden", aldus Hooijboer.

Lees ook Play West-Friesland Huisarts verwacht te blijven vaccineren met AstraZeneca