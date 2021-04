Tot meer dan zeven jaar cel in hoger beroep gewelddadige woningoverval Laren

De twee mannen sloegen, samen met enkele anderen, genadeloos toe bij de woningoverval. Ze kozen hun slachtoffers uit door bevriend te raken met de zoon des huizes. Op de avond van de overval wandelden ze met hem mee naar huis om vervolgens de ouders te overvallen. Dat ging er hard aan toe: de bewoners van de villa werden vastgebonden en mishandeld. De daders namen geld en andere kostbaarheden mee.

De twee mannen werden ruim twee jaar geleden al veroordeeld voor respectievelijk zeven en zes jaar cel voor de overval. Zij zitten sindsdien ook vast. Hun opgelegde straf was destijds flink lager dan de eis van de officier van justitie, die de de mannen voor twaalf en negen jaar achter de tralies wilde. Zowel de twee verdachten als het Openbaar Ministerie tekenden destijds hoger beroep aan.

De celstraffen die de twee mannen krijgen is voor de een iets hoger en voor de ander iets lager dan hun eerdere veroordeling, maar wel weer flink lager dan de eis van het Openbaar Ministerie. De advocaat-generaal eiste twee weken geleden nog respectievelijk tien en zeven jaar cel tegen de twee mannen.

Derde verdachte

Het hoger beroep tegen een derde verdachte in de zaak, ook een Huizer van 22 jaar, dient op een later moment. Zijn zaak zou aanvankelijk ook twee weken geleden behandeld worden, maar is tot een later tijdstip om technische redenen aangehouden.