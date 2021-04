Eindelijk een beeld voor Dick "De Knoest" Tol van FC Volendam

“Vooral zijn billen zijn een werk”, laat van Baarsen weten. "Iedereen die het beeld ziet zegt ook 'Wat een grote billen'. Het is de vraag of het beeld nu snel voor het stadion in Volendam komt, want het is door de pandemie druk bij de gieterij. Ook het beeld van Gerrie Mühren, die andere Volendamse voetbalheld, staat al even in de wacht, laat van Baarsen weten.

Topscorer van de club

Dick Tol speelde van 1958 tot 1967 voor Volendam waar hij 276 keer scoorde. Hierdoor werd en bleef hij topscorer van de club. Hij was een voorbeeld voor veel voetballers uit die tijd, hoog tijd dus dat er een beeld voor hem kwam vond Kees Mooijer van FC Volendam. “We zijn er al tien jaar mee bezig”, zegt hij. Volgens Mooijer zal het ongekende doelsaldo van de oud-spits nooit meer verbroken worden. “Mensen blijven ook niet meer zo lang bij een club."