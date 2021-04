Jesper Karlsson ontmoet Zlatan: "Echt een aardige man"

"Dit was wel het mooiste moment uit mijn carrière tot nu toe", zegt Karlsson. "Wel jammer dat er geen publiek bij was. Dat zou het nog specialer maken. Dit is waar je als kind van droomt."

"Het was leuk, het is echt een aardige man", zegt Karlsson over zijn ontmoeting met Zlatan. "Ik heb met hem gesproken. Waarover? Dat blijft tussen ons haha. Voor alle jonge Zweedse voetballer is hij een groot voorbeeld. Het was fijn om hem te ontmoeten."