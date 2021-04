Strandpaviljoenhouder wil strekdammen terug: "Zand opspuiten is een gebed zonder end"

Hij is bang dat hij in de zomer geen strand meer over houdt. Paviljoenhouder Kevin Bredewout (28) heeft de afgelopen nachten slecht geslapen. Na de paasstorm stroomt het zeewater onder de strandtent in Camperduin door. De strekdammen zouden volgen Bredewout dé oplossing zijn.

Het paviljoen kan ook niet dichter bij de duinen worden geplaatst. De Hondsbossche en Pettemer Zeewering werd in 2004 aangewezen als een van de acht 'zwakke schakels' van de Nederlandse kust. Om het achterland te beschermen tegen de stijgende zeespiegel is daarom tussen Camperduin en Petten onder andere 35 miljoen kuub zand opgespoten.

Bredewout erkent dat zijn strandpaviljoen niet op de meest ideale plek staat. Luctor et Emergo staat namelijk op de zuidelijke punt van de voormalige Hondsbossche Zeewering. En dat is de hoek waar de klappen vallen. Door de zuidwestelijke wind en de stroming kalft veel strand af. "In drie jaar tijd is er 250 meter strand verdwenen. Dat is problematisch want we moeten het toch hebben van de mensen die naar het strand gaan."

Voor Kevin Bredewout kwam de storm van afgelopen maandag ook als een verrassing. De paviljoenhouder is deze week elke dag wel even naar z'n paviljoen gegaan om te kijken hoe de zaken er voor stonden. "Het gevaar is nu wel geweken maar daar dacht ik aan het begin van de week anders over. Als je ziet met wat voor kracht de golven tegen de fundering slaan, hou je je hart vast."

Vorig jaar in februari spraken we Kevin Bredewout al eerder over het verdwijnen van het strand voor zijn strandtent (tekst gaat door onder de video)

"Het zand wordt pas opgespoten als het cruciaal is", vertelt paviljoenhouder Bredewout. "Voorkomen is in mijn optiek beter dan genezen maar daar merk je nu weinig van. Het is nu vooral genezen. Het is een gebed zonder end."

Strekdammen zouden volgens Bredewout een betere oplossing zijn om de zandafslag tegen te gaan. "Het zand spoelt nu steeds weg met strekdammen hoef je niet elke keer weer opnieuw te beginnen." Maar het Hoogheemraadschap ziet dat niet zitten.

"Strekdammen hadden destijds langs de oude Hondsbossche Zeewering geen zandvangende, maar een golfbrekende functie. Een strekdam als zandvanger bij Luctor et Emergo is niet wenselijk", volgens Cortel van het Hoogheemraadschap. "Een strekdam is een hard element, en groeit niet met de zeespiegelstijging mee. Die zou dus regelmatig verhoogd moeten worden. Dat past niet in het beleid van dynamisch kustbeheer."

Risico van het vak

Paviljoenhouder Bredewout vindt het jammer dat het Hoogheemraadschap niet meer aan de ondernemers denkt. "We staan eigenlijk al in zee en we verdwijnen in de toekomst helemaal in zee." Het Hoogheemraadschap begrijpt de zorgen van de eigenaar. "Je gunt iedereen een mooi bedrijf en succesvol ondernemen", aldus Cortel die toezegt met de ondernemer in gesprek te gaan.

"Ondernemen op het strand is echter ook een avontuur, en dat is niet vrij van risico's", volgens Cortel van het Hoogheemraadschap. Het is ook niet de taak van het Hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat om strandpaviljoens die buitendijks liggen te beschermen. "Paviljoenhouders kiezen bewust voor een locatie waar zij blootstaan aan de elementen."