Ruim driekwart van achtstegroepers loot middelbare school van eerste voorkeur

Dat blijkt uit cijfers van de vereniging van schoolbesturen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs (OSVO). 96,79 procent van de leerlingen is gematcht met een school uit hun top vijf, dat is nagenoeg gelijk aan het percentage van vorig jaar (96,39). Echter lootte vorig jaar ruim 80 procent van de leerlingen de school van eerste voorkeur, terwijl dat nu op ruim driekwart ligt.

Leerlingen in groep 8 vullen jaarlijks een voorkeurslijst van twaalf scholen in. Leerlingen die een school lager dan hun nummer negen hebben toegewezen gekregen, zijn gebeld door het OSVO. Twee leerlingen zijn niet geplaatst omdat zij een te korte voorkeurslijst hadden ingediend.

Nieuwe procedure

Het is de zevende keer dat de loting is uitgevoerd. Door een nieuwe procedure die het OSVO bij de plaatsing hanteert, hebben zij 66 leerlingen, die in de eerste instantie op plek 9 t/m 12 waren geplaatst, hoger op hun voorkeurslijst geplaatst.

Voorzitter van het OSVO, Rob Oudkerk, is blij met het resultaat van de plaatsing. "Ondanks alle corona-ellende van dichte scholen en niet kunnen bezoeken en ondanks 307 aanmeldingen meer hebben we echt meer kinderen in de top vijf gekregen dan vorig jaar en veel minder kinderen op plekken 9-11. Dat is goed."

Druk op havo/vwo

Van de extra aanmeldingen gaat het merendeel naar het havo of vwo. "Het wordt druk op die scholen", stelt de voorzitter van het OSVO. "Maar we hebben opgeschaald, we hebben er in totaal 140 plekken bij."

Volgens Oudkerk hoeven leerlingen niet bang te zijn wanneer zij niet op hun gewenste school zijn geplaatst. "Er is nog een tweede ronde op 14 april. Je staat dan hoog op de reservelijst, dus best een grote kans dat je alsnog op de school van je keuze komt. Wanhoop niet!"