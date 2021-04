Calvin Stengs traint weer met de groep mee bij AZ

Tegen Sparta kan de trainer geen beroep doen op Teun Koopmeiners. De aanvoerder is naar aanleiding van zijn rode kaart tegen Willem II voor één duel geschorst. "We hadden verwacht dat het misschien wel een wedstrijd meer zou zijn. Zaterdag moet hij dus missen, maar daarna is hij er weer bij."

"Hij heeft de afgelopen dagen hard getraind", zegt Jansen. "Ik verwacht dat hij vandaag weer voor een deel met de groep gaat meetrainen. Misschien ook wel een iets groter deel, dat moeten we even bekijken. Maar het gaat goed met hem."

AZ treft met Sparta een tegenstander die in vorm is. De ploeg van Henk Fraser is de laatste vijf wedstrijden ongeslagen. "Henk heeft er toch wat veerkracht ingebracht, dat is ook hoe ik Henk ken. Ze zijn moeilijk te verslaan, maar het is aan ons om dat zaterdag wel voor elkaar te krijgen", besluit Jansen.