Groenlinks en PWF vragen college om bewonersavond over dumpen giftige afvalstoffen

Groenlinks en Progressief West-Friesland willen dat het college van Medemblik een informatieavond gaat houden voor bewoners over het storten van tonnen gevaarlijke stoffen op het terrein van Afvalzorg. Dat terrein ligt naast Medemblik en Opperdoes. Ria Manshanden, fractievoorzitter van Groenlinks Medemblik: "Er zullen daar duizenden tonnen giftige afvalstoffen worden gedumpt. Het is belangrijk dat burgers weten wat er in hun omgeving gebeurt."

Het terrein van Afvalzorg in Wieringermeer is herschikt en een gedeelte daarvan zal worden gebruikt voor het storten van straalgrit. Straalgrit wordt gebruikt bij het zandstralen van bijvoorbeeld oude bruggen om ze opnieuw te kunnen schilderen. In het oude verf zit de giftige stof chroom 6, dat met het straalgrit opgeslagen zal worden. Het terrein valt officieel onder Hollands Kroon, maar bevindt zich naast Medemblik en Opperdoes.

Geen bezwaar mogelijk

Afgelopen oktober stelden Groenlinks en Progressief West-Friesland ook al vragen aan het college over deze ontwikkeling, maar kregen het antwoord dat er geen mogelijkheid was om bezwaar te maken, voor zowel de raad als de bewoners van Medemblik en Opperdoes.

Volgens Manshanden heeft Afvalzorg voor de stort van deze stoffen op het terrein een ontheffing gekregen van de Omgevingsdienst Noordzeekanaal. Dat is de overkoepelende omgevingsdienst en niet de eigen regionale. “Wij hebben geen recht om hier een zienswijze op in te dienen. Wij, als groene politieke partij, zijn bezorgd over de gevolgen op de lange termijn. Het gaat echt om tonnen gevaarlijke stoffen.”

Maar Frank van Asten, vergunningverlener bij Omgevingsdienst Noordzeekanaal, legt uit dat er geen gevaar is voor de gezondheid van de omwonenden. "Het materiaal wordt goed verpakt aangeleverd, opgeslagen en afgedekt."

Hij geeft aan dat het juist beter is voor de maatschappij om het op deze manier op te slaan. "Circulaire economie is mooi, maar de oude materialen, zoals bijvoorbeeld chroom 6 of asbest die nog in onze samenleving zitten, komen er toch op een gegeven moment uit. En die wil je niet terug hebben in de maatschappij. Die wil je naar de stortplaats hebben, waar we het goed kunnen beheren, waar we van weten waar het ligt en waar niemand zomaar een gat wil graven en het tegenkomt."

Toezegging informatieavond bewoners

Over deze opslag is afgelopen november een informatieavond georganiseerd voor raads- en commissieleden door Hollands Kroon, maar niet voor de bewoners van de omliggende regio. Destijds is wel toegezegd dat die er nog zou komen. En daarom vragen Groenlinks en Progressief West-Friesland het college nu naar de stand van zaken van deze informatieavond.