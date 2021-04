Archeologisch onderzoek naar overblijfselen in kerkheuvel

De vereniging wil weten hoe oud de heuvel is waarop de kerk is gebouwd. Een archeologisch onderzoeksbureau deed daarom op dinsdag 6 april bodemonderzoek en geofysische metingen.

Historicus en verenigingslid Henk Stapel praat mediapartner RTV80 bij: "We willen weten of de terp op natuurlijke wijze tot stand kwam in de tijd van de oude strandwal of dat het in een veel eerder stadium door mensen is ‘opgeworpen’ als terp. Is de terp opgeworpen, dan waren hier al menselijke activiteiten voorafgaand aan de vorming van de jonge duinen in de late Middeleeuwen."

De huidige kerk in Groet stamt uit de tweede helft van de vijftiende eeuw, maar de vereniging vermoedt dus het bestaan van een andere kerk in een eerder stadium. Stapel: "Dit zou de kerk van Hargen kunnen zijn geweest, in een tijd dat Hargen en Groet nog bij elkaar hoorden. De kerk van Hargen wordt in archiefstukken genoemd als kerk in de negende eeuw. Kerken stonden in die tijd op plekken waar de Friezen hun rituelen hielden."