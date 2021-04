"Toen Ton overleed, zeiden we: 'En al zijn beelden dan'? Ze mogen niet verloren gaan"

Minder dan een halfjaar geleden bracht onze mediapartner Regio Noordkop een bezoek aan de 81-jarige Ton Schilder uit Den Helder die een gigantische verzameling Maria-beeldjes had. Vorig week overleed hij en nu is de vraag: waar gaan alle beelden heen?

De familie van Ton zit een beetje met de handen in het haar. "Op het moment dat hij kwam te overlijden, zeiden wij ook meteen: 'En die beelden dan?' Die mogen zeker niet verloren gaan", zegt familielid Hans Pipping. Maar wat moeten ze er mee doen?

Hij vervolgt: "Het eerste wat er door me heen ging is, we zitten daar mee. We moeten van deze verzameling af. Maar het is ook zonde om dat zomaar even verloren te laten gaan. Er zitten best wel beelden zijn die oud zijn, waar liefhebbers voor zijn, wat waarde heeft. Maar waar raak je dat kwijt, joh?"

Trots

Het is volgens Pipping een unieke verzameling. "Ton is rommelmarkten af geweest, hij is overal naartoe gegaan om deze beelden te krijgen. Hij was heel trots op zijn verzameling."

Eigenlijk zoekt de familie naar eigen zeggen een 'tweede Ton'. "Die heel erg geïnteresseerd is in zulke beelden, die daarin dezelfde passie heeft." Wie interesse heeft, kan contact opnemen met de redactie van Regio Noordkop via [email protected].