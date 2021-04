FC Volendam op zoek naar 'andere energie' in strijd om de play-offs ticket

Een uur later dan normaal kwam FC Volendam donderdag naar buiten voor de afsluitende training in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Helmond Sport. Na een zeer teleurstellende 2-0 nederlaag tegen TOP Oss afgelopen maandag en een pijnlijke 3-0 nederlaag tegen Cambuur een paar dagen eerder, is trainer Wim Jonk weer op zoek naar de juiste energie in zijn team.