Teleurstelling bij Helderse zonnestudio-eigenaar over besluit ze dicht te houden

Het kabinet werkt aan een plan zodat winkels en terrassen vanaf 21 april mogelijk weer open kunnen. Tegelijkertijd krijgen zonnestudio's te horen dat zij voorlopig gesloten dienen te blijven. "We zijn heel verbaasd, we krijgen elke dag nog mensen, die ook door doktoren naar zonnebanken worden doorverwezen", zo zei Christian Vis, eigenaar van BlueSun Zonnestudio in Den Helder, gisteren op NH Radio.

Op allerlei terreinen binnen de samenleving neemt het kabinet beslissingen, waarbij er steeds vaker sprake is van versoepelingen rondom coronamaatregelen. Maar op het terrein van de zonnestudio blijft het vaag omtrent regelgeving en zien vele zonnestudio-eigenaren de financiële bui al hangen.

Christian Vis is eigenaar van BlueSun, een zonnestudio in Den Helder, en spreekt zich verontwaardigd uit over de uitspraken van het kabinet. "Het voelt natuurlijk heel erg krom. Wij worden gezien als publieke plaats, net als een sauna of musea. Vele sectoren vallen onder een publieke plaats, zo ook winkels die wel open mogen op afspraak, omdat het een 'contactberoep' is. Maar wat heeft nou meer reisbewegingen en kans op besmettingen?"

Klein besmettingsgevaar

Waar binnen de zonnestudio's wel sprake is van reisbewegingen spreekt Vis over een klein besmettingsgevaar, doordat de hygiëne goed is en zonnebanken iedere keer goed worden gedesinfecteerd. Daarnaast geeft Vis aan dat de lucht elk uur wordt ververst en benadrukt dat zonnestudio's veiliger zijn dan een ander contactberoep. "Wij hebben geen contact met de mensen die binnenkomen. Die kunnen direct naar de cabine toe en lekker zonnen."