Voor één keer streep door forse boete alcoholverkopers door mondkapjesplicht

Twaalf slijterijen en supermarkten hoeven de hoge boete die ze afgelopen december van de gemeente Gooise Meren kregen omdat ze bij de verkoop van alcohol aan jongeren niet naar de legitimatie vroegen, toch niet te betalen. Dat heeft de gemeente bepaald. Gooise Meren strijkt voor één keer met de hand over het hart vanwege de mondkapjesplicht.

De slijterijen en supermarkten kregen een boete van 1.360 euro, omdat ze een 18-jarige testkoper niet om een legitimatie vroegen. Alcoholverkopers zijn daar wel toe verplicht. Er ontstond echter ophef over de boetes, omdat vlak voor de controle de mondkapjesplicht begon en verkopers van alcohol doordoor veel moeilijker konden inschatten hoe oud de koper van een fles drank was.

De kwestie bereikte ook de gemeenteraad. Onder aanvoering van de twee grootste partijen van de gemeenteraad werden burgemeester en wethouders aangespoord om - gezien de omstandigheden - voor één keer de boetes te verscheuren. Dat gebeurt nu dus ook.

De overtreders worden door de gemeente op de hoogte gebracht dat ze de hoge boete niet hoeven over te maken. Daar komt wel een flinke waarschuwing bij: als de ze regels volgende keer nog een keer overtreden, krijgen ze wel een boete.

Geen waarschuwingen

De gemeenteraad probeerde na de kwestie burgemeester en wethouders te overtuigen om bij de controles op alcoholverkoop tijdens coronatijd en de belemmering door de mondkapjes overtreders in het vervolg eerst te waarschuwen. Dat blijkt niet te kunnen, omdat dat in strijd is met de wet.

Daar komt bij dat burgemeester en wethouders het misbruik van alcohol door jongeren juist in coronatijd willen tegengaan en de naleving van de legitimatieplicht is daarbij erg belangrijk.