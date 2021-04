Petitie gestart om de snackbar in de haven te behouden

Al meer dan 1.100 mensen hebben de petitie getekend om de snackbar te behouden in de haven van Hoorn. Eerder berichtte NH Nieuws dat het doek valt voor snackbar ’t Hoofd vanwege een achterstand in betalingen en daarmee het verlopen van de overeenkomst met de gemeente. Maar daar neemt petitiestarter Ferry K. geen genoegen mee en roept met de petitie de gemeente op een nieuwe eigenaar toe te staan.

De overeenkomst met de gemeente is persoonlijk met de eigenaresse van de snackbar Marjelle Ursem. Deze vervalt nu zij gedwongen moet stoppen met de snackbar. Het is daardoor niet mogelijk voor een potentiële koper om de snackbar over te nemen en zal de snackbar nu verdwijnen.

Reuring

In de petitie staat dat de visboer al is verdwenen en nu ook de snackbar gaat verdwijnen. Daarmee zou de gezelligheid en reuring in de haven ook verdwijnen. Volgens de havenmeester zou de snackbar geen meerwaarde hebben voor de haven, maar de lokale politieke partij bestrijdt dat. Daarin worden zij gesteund door veel bewoners van het Havenkwartier en nu dus ook door de petitie.

Uiteindelijk moet de petitie minimaal 2.000 stemmen ophalen.