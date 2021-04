Schiphol wil dat elektrisch vliegen met passagiers binnen vijf jaar mogelijk is. Samen met de luchthavens uit Rotterdam, Eindhoven en Groningen en het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) wordt de komende jaren getest met binnenlandse vluchten. Compleet elektrische Boeings zijn het nog lang niet. Er wordt gestart met vliegtuigen voor maximaal 9 personen.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De elektrische vliegtuigen moeten in staat zijn om 500 tot 1.000 kilometer te kunnen vliegen. De eerste testvluchten zullen binnen Nederland zijn, maar daarna zal er worden geëxperimenteerd met vliegreizen naar Europese luchthavens. Volgens de samenwerkende luchthavens en het NLR is de proef ook goed voor werkgelegenheid, bijvoorbeeld bij ontwikkelaars van laadsystemen.

De uitstoot van de luchtvaart in Nederland moet ten opzichte van 2005 in het jaar 2050 gehalveerd zijn. In 2070 mag er helemaal geen uitstoot meer van vliegtuigen zijn.

186 passagiers

De Britse prijsvechter Easyjet werkt al een paar jaar aan een volwaardig elektrisch passagiersvliegtuig dat met 186 passagiers tussen het Verenigd Koninkrijk en Schiphol kan vliegen. Dat toestel moet al in 2030 luchtwaardig zijn.