Loting bij middelbare scholen is vooral een probleem in Amsterdam

In heel Amsterdam zitten vandaag achtstegroepers in spanning te wachten op het verlossende bericht op welke middelbare school ze zijn ingeloot. Het komt in de hoofdstad vaak voor dat scholieren niet op de school van hun keuze terechtkunnen.

In Amsterdam gaat het om 668 leerlingen die vandaag het nieuws krijgen dat het een andere school wordt. Niet alleen is het kind heel teleurgesteld, maar ook is er de kans op niet passend onderwijs. Elisabeth Bootsma van Stichting de Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA) legt uit:"Bijvoorbeeld kinderen die graag naar een tweetalige school wilden, of een school met de focus op muziek. Of het kind heeft vwo-advies en komt op een havo-vwo school met minder aandacht voor vwo, omdat er minder vwo-leerlingen zijn."

Elk jaar is het weer een spannend moment voor leerlingen aan het eind van hun basisschoolperiode. Komen ze samen met hun vriendjes en vriendinnetjes op de school van hun voorkeur of vallen ze 'buiten de boot'? In 8,4 procent van de gevallen vist de leerling in Amsterdam achter het net en moet hij of zij genoegen nemen met een reserveschool buiten de opgegeven top drie.

Dat kan een oplossing zijn, maar dit jaar waren er ook leerlingen in Zuid-Kennemerland die tegen hetzelfde probleem aanliepen. Al gaat het hier niet om 668 leerlingen, zoals in Amsterdam, maar waren er bijna 34 scholieren die niet in hun top vijf van scholen terecht konden. Volgens Truus Vaes, voorzitter college van bestuur van stichting IRIS, kreeg 94 procent van de leerlingen de school van de eerste voorkeur. Voor één procent was het dit jaar voor het eerst dat de leerling moet uitwijken naar een school die buiten de top vijf valt.

Vaes hoopt dat dit jaar een uitzondering is. In vorige jaren werd tussen de 94 en 97 procent op de eerste keus geplaatst en de rest op een keuze van de tweede school. "We moeten inschatten of dit een toenemend probleem is. Dit jaar waren er 180 meer aanmeldingen dan normaal. Volgens Vaes was het ook een probleem dat er sprake was van scheve aanmeldingen. "Er waren scholen met overaanmeldingen en scholen met veel onderaanmeldingen."Het is een vraagstuk om serieus naar te kijken."

De voorzitter vertelde eerder al aan NH Nieuws dat ze in Amsterdam jaloers zijn op dit soort percentages. "De verschillen tussen Haarlem en Amsterdam zijn enorm." Maar ze geeft aan dat het voor sommige kinderen niet fijn is.

Genoeg alternatieven

Dat is ook een rede voor Annette Kil van de Gooise Scholenfederatie om ervoor te zorgen dat loting -wanneer mogelijk- voorkomen wordt. Uiteindelijk waren er dit jaar twee scholen waar er wel sprake van loting was. "We gaan dan eerst kijken of we het kunnen oplossen door de leerling in een andere stroom te plaatsen, bijvoorbeeld dat een kind op het gymnasium wordt geplaatst in plaats van vwo of andersom. Maar als ze daar niet voor kiezen dan moeten we dat loslaten."

Volgens Kil zitten ze heel ver weg van de Amsterdam taferelen. "Het is gelukkig zo dat er in 't Gooi heel veel keuze is. Als er op twee scholen wordt geloot, dan blijft er nog een arsenaal aan scholen over en er is geen discussie over de kwaliteit. Het is hier allemaal goed."