Gemeente wil alcohol en lachgas in parken kunnen verbieden om 'festivals' te voorkomen

"Met de opmars van de lente is het de verwachting dat er in de stad de komende tijd vaker sprake zal zijn van extreme drukte", staat in de verordening.

"Veel mensen zullen naar buiten gaan en elkaar opzoeken in de openbare ruimte. Met name ook doordat de terrassen gesloten blijven, evenementen verboden zijn en voor velen de beoefening van hun sport niet mag of is beperkt. Vorig jaar was dat tijdens de lente en de zomer eveneens het geval."

Vondelpark

De afgelopen weken was het op meerdere momenten erg druk in met name het Vondelpark. Eind februari waren er zelfs zoveel mensen op de been dat er sprake was van een 'festivalstemming', en moest de politie de feestgangers met zachte hand uit het park verwijderen. De dagen daarna werden de ingangen van het park enkele keren afgesloten om nieuwe drukte te voorkomen.