Onthulling holocaustmonument uitgesteld na protest over ontwerp

Dat meldt mediapartner Alkmaar Centraal. Nadat het ontwerp bekend werd, dat was gemaakt voor de hoek Clarissenbolwerk en het Zevenhuizen, bleek dat er geen draagvlak voor was.



De creatie van kunstenaar Ruud-Jan Kokke valt niet bij iedereen in de smaak. Kokke ontwierp een hek met letters en een pad rond een boom dat aftakt van het bestaande trottoir. Tegenstanders vinden het lijken op ’een skelterbaan’. Er moet groen voor wijken, ook dat vinden sommigen onacceptabel. De gemeente is in gesprek met de tegenstanders.