Biddende mondkapweigeraars veroorzaken overlast op KLM-vlucht

Meerdere passagiers hebben gisteren voor overlast gezorgd op een KLM-vlucht van New York naar Schiphol. Op beelden die door een medepassagier op Twitter zijn gedeeld, is te zien dat orthodox-joodse mannen zonder mondkapjes in het gangpad staan te bidden. De groep negeerde aanvankelijk oproepen van de bemanning om te gaan zitten.